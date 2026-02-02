シンガー・ソングライター宇多田ヒカル（42）が1日放送のテレビ朝日系特番「祝！徹子の部屋50周年超豪華！芸能界総出でお祝いSP」に出演。母で歌手の藤圭子さんが出演した過去の映像を振り返った。黒柳徹子は宇多田と初対面も「初めてお目にかかる気がしてないですよね。お母さまからお話を伺ってたので」と語った。「私は今回、宇多田さんが来てくれるって聞いて思ったことがあるんです。どうかな、お母さまの映像をあなたと一緒