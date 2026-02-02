２年連続でア・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたタイガースの最強左腕タリク・スクバル投手（２９）の去就が注目されている。今オフを通じて、ドジャース移籍の噂が絶えないが、米メディア「ファンサイデッド」は１日（日本時間２日）、ドジャースとタイガースによる５対１の超大型トレードプランを報じた。ドジャースの放出候補は先発右腕のエメット・シーハン投手（２６）、昨季２７本塁打を放ったアンディ・パヘス外野手（２