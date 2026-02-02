日本ハムの新庄剛志監督（５４）が２日、自己犠牲への査定アップとエスコンの演出改革をぶち上げた。沖縄・国頭で行われた若手主体の紅白戦を視察。紅組の３回１死三塁、奈良間がカウント０―２から二ゴロで１点を奪ったシーンを絶賛し、「今年は打点３くらいの評価。フロントにも（査定を）あげてほしいと言う。エスコンの（得点時の）演出も『ナイスチームバッティング！年俸アップ！』みたいにしたら選手もうれしいってなる」