広島・滝田一希投手が２日、左ひじの痛みを訴え、宮崎・日南キャンプで全体練習開始前に練習を切り上げた。この日は宮崎市内の病院でＭＲＩ検査を受け、左ひじの異常を確認。４日に群馬・館林市内の病院で精密検査する。２３年ドラフト３位左腕。昨季は７登板で防御率２・１６で、キャンプ初日の１日もブルペン入りしていた。