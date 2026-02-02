女優の市川由衣が２日、都内で短編映画「柊吾のこと」（犬童一利監督）の特別上映会に登壇した。不登校の９歳の息子・柊吾を抱えるスーパーマーケット勤務の母・秋帆（市川）の葛藤と、家族の再生を描く。市川は、出演理由について「この映画によって救われたり、今日をがんばれたりする人がいるんじゃないかと思って参加しました」と告白した。私生活では２０１５年に俳優・戸次重幸と結婚し、劇中の息子・柊吾と同い年の長