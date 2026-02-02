公益財団法人日本バスケットボール協会（JBA）は2日、男子日本代表ヘッドコーチのトム・ホーバス氏との契約を終了したと発表した。協会によると、契約終了の理由は「今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、JBAとしての今後の方針に沿って総合的に判断」した結果だという。JBAは「2015年に女子日本代表のコーチに就任されてから本日までのトム・ホーバス氏の日本バスケットボール界