DeNAの入江大生投手が先発へ転向する思いを語りました。2日、春季キャンプで今季初ブルペンに臨み、捕手を座らせて計70球を投じた入江投手。練習後の取材で、「滑り出しは順調。感覚も良かったし、いい力感で投げられた」と評価しました。昨年11月末に、球団から先発転向の打診があり、その場で「よろしくお願いします」と承諾したという入江投手。そのことについては「挑戦してみようかとおもっています。先発の3人が抜けて、その