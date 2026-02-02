金の価格が急落です。先週初めて3万円を超え史上最高値を更新していましたが、きょうは一転、3500円以上も値下がりしました。金の国内小売価格の指標となる田中貴金属の店頭小売価格は、1グラムあたり2万6057円となり、先週末より3500円以上も値下がりしました。また、大阪取引所でもきょう午前、大きく値下がりし、金の先物売買を一時的に中断する「サーキットブレーカー」が発動し、午後には1グラムあたり2万2601円となりました