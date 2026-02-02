モーニング開催のボートレース鳴門G1「第69回四国地区選手権」は2日、安定板が外れた状況で3日目の開催が行われた。コンマ06のスタートも実らなかった。3日目10Rの重成一人（47＝香川）は4着。チルト3で5コースの菅章哉がスリット後に伸びかけたところ、4コースの石丸海渡にコツーンと当たった。その弾みで石丸に勢いが付き、3コースの重成は包まれる形。厳しい隊形だった。「石丸がええ思いしたのは納得がいきませんね（笑