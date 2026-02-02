きょうから緊急避妊薬が処方箋なしで買えるようになります。薬剤師の目の前で服用するルールとなっていますが、プライバシーの配慮はどのようになっているのでしょうか。東京都内のドラッグストア。きょうから店頭に並べられているのは…記者「緊急避妊薬のノルレボです」緊急避妊薬「ノルレボ」は、性行為から72時間以内に服用することで、妊娠を8割程度防ぐとされています。1錠で税込み7480円。購入にはこれまで医師の処方箋が必