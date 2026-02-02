将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第3局が東京都立川市の「オーベルジュときと」で3日から始まるのを前にした2日、対局場検分が行われた。検分では“プチハプニング”が起きた。藤井が「部屋の温度は何度ですか？」と尋ね連盟スタッフらが確認しようとしたところ、対局室にはエアコンの温度モニターのような