元日向坂46のメンバーで俳優の齊藤京子さんが主演を務める映画『恋愛裁判』。元アイドルとしての経験をもとに、ライブや握手会など?アイドルのリアル?を表現。そして「アイドルが恋愛することは罪なのか」という、答えの出ない問いに、どう向き合ったのか…？齊藤さんがTBSの取材に答えました。 【写真を見る】独自【 齊藤京子 】アイドルの恋愛は「罪」なのか…「ファンの人の気持ちもすごく分かるし、でもやっぱり…」