2023年のWBCで、本塁打を放った選手を迎え大喜びするプエルトリコの選手ら＝マイアミ（共同）【ニューヨーク共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場可否を巡る保険の問題が深刻化しているとスポーツ専門サイト「アスレチック」が1日までに報じた。保険適用が認められず複数の主力選手が参加できなくなったプエルトリコ代表が出場辞退を検討していると伝えられ「懸念が最高潮に達した」とつづった。保険会社が