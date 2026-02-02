昨夏以降、米カリフォルニア州で騎乗しているミルコ・デムーロ（47）が1日（日本時間2日朝）、サーフィンユーエスエー（牝3＝L・パウエル、父ロックユアワールド）とコンビを組んだサンタアニタパーク5R（芝1300メートル）で今年5勝目を挙げた。単勝5.0倍、8頭立ての2番人気で3番枠にゲートイン。五分のスタートから道中、中団で促しながら追走すると徐々にエンジンがかかり、4番手で4コーナーを回って直線へ。ミルコが鼓舞し