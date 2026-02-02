群馬県桐生市の信用金庫に男が強盗に入り、現場に不審物を残して逃走しました。【映像】強盗現場付近の様子午後1時前、群馬県桐生市の桐生信用金庫梅田出張所に男が押し入り、窓口を乗り越えてカウンター内に入り、拳銃のようなものを女性職員に突きつけて「お金を出せ、早くしろ」などと脅しました。その後、現金200万円を奪うと現場から立ち去りました。けが人はいませんでした。警察によりますと、男は片言の日本語を話し