居酒屋「博多満月」は、2026年2月2日から2月28日まで田町店、武蔵小杉店、中野店、市ヶ谷店の4店舗合同で週替わり感謝祭イベントを開催しています。お会計最大2000円オフやボトル半額なども開店から14周年を迎える「博多満月」田町店を記念して、4店舗合同で割引サービスや飲み放題880円など、週ごとに内容が異なる超お得なイベントを開催中です。第一弾は、2月2日から4日までの3日間、看板メニューのもつ鍋が通常価格1320円のとこ