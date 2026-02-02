2026年2月7日からアーティゾン美術館で開催される「クロード・モネ −風景への問いかけ」展。これを記念し、対象の書店と商業施設で展覧会オリジナルしおりとステッカーの配布が始まりました。モネの代表作がコンパクトサイズに●オリジナルしおり2月1日から、クロード･モネの代表作《戸外の人物習作−日傘を持つ右向きの女》をデザインしたしおりを配布中。日傘を持つ女性の周りには切り込みが入っており、本や手帳に挟んで使うこ