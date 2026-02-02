【週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年10号】 2月2日 発売 価格：510円 画像はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 小学館は2月2日、マンガ雑誌「週刊ビッグコミックスピリッツ 2026年10号」を発売した。価格は510円。 表紙と巻頭グラビアは阿部なつきさん。マンガは巻頭カラーに新連載「教喰」が、巻中カラーに漫道コバヤシ漫画大賞2026大賞を受賞し