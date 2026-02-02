香川県警は、交番などを訪れた聴覚障害者がビデオ通話を通じて手話で意思疎通ができる「手話リンク」の運用を始めました。 【写真を見る】聴覚障害者が交番でビデオ通話を通じて手話で意思疎通ができる「手話リンク」運用開始【香川】 交番などに警察官がいない場合、使うことができるのが「手話リンク」です。香川県内のすべての交番や駐在所などに導入されました。 「手話リンク」の仕組みは？ このサービスは、QRコ