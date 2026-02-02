バスケットボールB3リーグの結果です。トライフープ岡山はおととい（1月31日）、きのう（2月1日）とアウェーで湘南ユナイテッドBCと対戦し1勝1敗でした。現在4位で、次節は、今月7日と8日、アウェーでさいたまブロンコスと対戦します。 一方、香川ファイブアローズは、おととい、きのうとアウェーで山口パッツファイブと対戦。いずれも勝利し、現在2位につけています。次節は、今月5日