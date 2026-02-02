Snow Manが、新曲「STARS」を本日2月2日に配信リリース。あわせて、同楽曲のMVが本日21時よりプレミア公開される。 （関連：Snow Man、“9人でいること”を選び続けてきたからこその今デビュー6周年、確かな絆と揺るぎない関係性） 同楽曲は夢に向かって歩き続けるすべての人の背中を押す、エネルギッシュで希望に満ちた楽曲。TBS系スポーツ2026のテーマ曲となっており、TBSで中継される『ミラノ