瀬戸内地方は気圧の谷や寒気の影響で雲が広がり、雪や雨の降っているところがあります。2日夜もおおむね曇りで、雪雲や雨雲のかかるところがあるでしょう。雷を伴うおそれがあるため、天気の急変に注意してください。 3日の午前は曇りの予想ですが、午後からは広い範囲で晴れるでしょう。朝の最低気温は岡山と津山でマイナス1度、高松で1度の見込みです。日中の最高気温は岡山で10度、津山と高松で9度でしょう。2日と同じくらいの