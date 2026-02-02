きょう未明、山形県鶴岡市で火災があり倉庫１棟が焼けました。 【画像】火災現場 警察と消防が午前中から実況見分を行い、出火原因などを調べています。 警察によりますときょう午前２時半ごろ、鶴岡市西荒屋で「火災が起きている」と住人から１１９番通報がありました。 火災があったのは男性（６４）が所有する倉庫で、火はおよそ３時間半後に消し止められましたが、倉庫１棟が焼けました。他の建物への延焼はみられないとい