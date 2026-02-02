衆議院議員選挙の投開票まであと１週間を切りました。 【写真を見る】衆議院選挙期日前投票をした人が前回同時期比で2割少なくなる投開票まで1週間切る（山形） きのうまでに県内で期日前投票を済ませた人は、前回の同じ時期に比べ２割ほど少なくなったことが分かりました。 県選挙管理委員会によりますと、きのうまでの５日間で期日前投票を済ませた人は県全体で４万７３１０人です。 これは（公示日前日・２６日現在）