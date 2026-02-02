２月２日、シーズン移行前の特別大会「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」の開幕イベントが行なわれ、J１全20クラブの代表選手が出席。FC東京からは佐藤龍之介が参加した。現在19歳で、岡山へ期限付き移籍した昨季にベストヤングプレーヤー賞に輝いた佐藤は、数段スケールアップしてレンタルバック。「本当に待ちに待ったじゃないですけど、岡山にいる間も東京の試合をずっと追っていましたし、ようやくプレーできるのが楽しみで