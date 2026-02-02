日本代表の森保一監督が約２週間に渡るヨーロッパ視察を終え、２月２日に帰国。羽田空港内で囲み取材に応じ、前日に484日ぶりの実戦復帰を果たしたアヤックスのDF冨安健洋に言及した。森保監督は１月28日に開催されたチャンピオンズリーグのアヤックス対オリンピアコス戦を現地で視察。冨安は登録外のためプレーしなかったが、直接面会し、「いい状態で、コンディションは上がっている」と話していたという。そして、その３