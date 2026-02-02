當真あみと嵐莉菜がそれぞれInstagramを更新し、上白石萌音とのオフショットを披露した。 【写真】韓国までやって来た當真あみと嵐莉菜の頭を愛おしく撫でる上白石萌音 ■韓国・ソウルで再会したドラマ『ちはやふるーめぐりー』師弟トリオ 現在、上白石は、舞台『千と千尋の神隠し Spirited Away』を韓国・ソウルで上演中。この舞台を鑑賞しに、當真と嵐が駆けつけたようだ。 當真は「舞台『千と千尋の神隠し Spir