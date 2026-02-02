2日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4101枚だった。うちプットの出来高が7431枚と、コールの6670枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の1304枚（128円高405円）。コールの出来高トップは5万8000円の1214枚（52円安62円）だった。 コールプット