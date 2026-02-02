2日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3811枚だった。うちプットの出来高が2621枚と、コールの1190枚を上回った。プットの出来高トップは5万円の527枚（255円高1190円）。コールの出来高トップは6万5000円の164枚（4円安40円）だった。 コールプット 出来高前