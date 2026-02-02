OLと悪霊【漫画】「OLと悪霊」本編を読むほのぼの系からクスッと笑える4コマやストーリー、エッセイなどさまざまな漫画を描いている、ふくろみゆ(@fukuromiyu)さん。2016年には、彼氏のプロポーズを待つギャグエッセイ「みゆ子はプロポーズ待ち」(イースト・プレス)を発売し、話題を呼んだ。今回は受賞歴のある漫画「OLと悪霊」やその他人気作について、ふくろみゆさんに話を伺った。■「お前のタマシイを喰ってやる」と迫る悪霊よ