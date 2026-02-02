中国の五大発電企業の一つである中国華能集団有限公司が2月2日に明らかにしたところによると、中国西北地区の標高が最も高い風力発電事業である華能アクチ県30万キロワット風力発電事業の第1陣の発電機の送電網への接続に成功しました。華能アクチ県30万キロワット風力発電事業は新疆ウイグル自治区のクズルス・キルギス自治州に位置し、最高海抜は3700メートルに達し、現在、中国西北地区で建設され、稼働している風力発電プロジ