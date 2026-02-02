◇サッカー オランダリーグ 第21節 エクセルシオール 2-2 アヤックス・アムステルダム(日本時間1日、ファンドンヘ&デロー・スタディオン)アヤックスの日本代表DF冨安健洋選手がエクセルシオール戦に途中出場。2024年10月以来の公式戦出場を果たしました。右膝のけがの影響で長くプレーから離れていた冨安選手。イングランド・プレミアリーグのアーセナルを退団後は未所属の状態が続いていましたが、昨年12月にアヤックスと半年