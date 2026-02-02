アニメイトは、アニメ『僕のヒーローアカデミア』のアニメ放映開始10周年を記念した年間施策を実施する。その第1弾として4月3日から本作の新商品を発売し、同日より「アニメ『僕のヒーローアカデミア』10周年スタートダッシュフェア」を開催する。【画像】おめかし姿がかわいい！『ヒロアカ』描き下ろしビジュアル使用のグッズ新規描き下ろしビジュアルを使用した「アクリルスタンド」や「オーロラキャラバッジコレクション」