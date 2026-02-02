5人組男女混合グループ・ALLDAY PROJECT（オールデイプロジェクト） が、3月7日、8日に東京・アクアシティお台場内「Hado arena」 でデビュー後初となる日本国内イベント「ALLDAY PROJECT 1st JAPAN FANSIGN EVENT『ALLDAY PROJECT』」を開催する。初来日となる。【写真】1st EPの世界観を表現！ポップアップストアも開催ALLDAY PROJECTは、デビューシングル「FAMOUS」のリリースを皮切りに注目を集め、その後1st EP『ALLDAY P