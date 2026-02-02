V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子東地区）の千葉ドットは2日（月）、オポジットの杉粼大和（39）が2025-26シーズン限りで現役を引退することを発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 杉粼は東洋大学を卒業後、FC東京、社会人チームでのプレーを経て2020年に千葉ZELVA（現・千葉ドット）に入団。現チームでは最年長としてチームをけん引してきた。今季はここまで14試合でベン