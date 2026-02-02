第74回別府大分毎日マラソン大会が1日に行われ、青山学院大学出身の先輩、後輩が日本人トップ争いで激闘。レース直後には熱いハグをみせました。今大会トップ2時間5分16秒の記録を持つ吉田祐也選手(GMOインターネットグループ)は、大学の後輩である黒田朝日選手(青山学院大学4年)らと序盤から先頭集団でレースを進めます。33キロ付近で海外招待選手のマスレシャ選手(エチオピオア)が抜けだし、2位集団が追いかける形となりました。