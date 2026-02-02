◆ チーム再建へ積極補強続く現地時間1日、シカゴ・ホワイトソックスはボストン・レッドソックスとのトレード成立を発表。ジョーダン・ヒックス投手（29）ら4選手と金銭を獲得した。ヒックスは2015年のドラフトでカージナルスに入団し、2018年にMLBデビュー。最速169キロの豪速球を武器に、同年から自己最多の73試合に登板して24ホールドを記録した。2024年から加入のジャイアンツでは主に先発投手を務め、昨季途中にレッドソ