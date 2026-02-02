左: Apple Color Emoji 右: Noto Color Emoji 2025年3月17日の記事を編集して再掲載しています。iPhoneとAndroidを隔てる悲しき壁。絵文字って、開いたスマホによって見た目が微妙に違うんです。スマホの環境に合わせて表示されるので、iPhoneの画面で見えている絵文字、Androidでは違って見えてます。iPhoneで見えているのが、Appleが提供している「Apple Color Emoji」。Android端末の中で