【モデルプレス＝2026/02/02】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが2月2日、自身のInstagramを更新。ロサンゼルスで開催されたグラミー賞授賞式に参列した際の次男との2ショットを公開し、注目を集めている。【写真】61歳大御所芸人「次男さんかっこいい」フォーマル衣装での親子ショット◆ハイヒール・モモコ、次男との2ショット公開モモコは「グラミー賞になんと今回は、次男も行かせて貰いました」とつづり、現地で撮影した写真