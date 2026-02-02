【モデルプレス＝2026/02/02】YouTuber・夜のひと笑いのいちえが2月1日、自身のInstagramを更新。交際を公言している恋人・りょうとの2ショットを公開した。【写真】26歳人気YouTuber「美男美女」イケメン恋人とラブラブ頬密着◆いちえ、恋人とお出かけ2ショット公開いちえは「最近どハマりしてるしんちゃん！めちゃ可愛かった〜！！」とコメントし、淡路島にある「クレヨンしんちゃんアドベンチャーパーク」を訪れた際の写真を複