1.鋭い爪や牙でケガをすることがある 猫は肉食動物です。獲物を捕らえて食べるための鋭い爪や牙を持っています。人に馴れている猫が飼い主さんを攻撃することは少ないと思いますが、遊んでいるときにうっかり手を出すとケガをしてしまうことがあります。 遊びは猫にとって狩りの模倣です。ヒートアップしていると、飛びかかられたり、ひっかかれたりするので気をつけましょう。猫と遊ぶときは手を使わず、必ずおも