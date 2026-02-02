「買春の処罰化」を求める声が高まっている。’25年11月に東京・湯島の個室マッサージ店で、タイ国籍の12歳の少女が性的サービスを強要されていたことが発覚した。この事件では少女が１ヵ月ほどの期間に約60人の客にサービスをしていたことが判明、マッサージ店の経営者だけでなく客に対しても非難が集中した。事件をきっかけに日本でも「売る側」だけでなく「買う側」も罰するべきと、政治家や女性支援団体などが訴えている。高市