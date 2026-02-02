三宅星南 選手2025年1月 青森県で開催されている「国民スポーツ大会 冬季大会」で、1月31日と2月1日の2日間、フィギュアスケート成年男子の競技が行われました。岡山県からは岡山県矢掛町出身の三宅星南選手と、岡山大学の杉山匠海選手が出場。選手2人の合計順位で競う団体で、岡山県として3位に入賞しました。三宅選手はショート・フリー合わせて192.38点で7位、杉山選手は 187.11点で9位でし