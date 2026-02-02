期日前投票所岡山市役所1月28日 2月8日投開票の衆議院選挙で、2月1日までの期日前投票の状況がまとまりました。前回の衆院選と比べて岡山県は減り、香川県は増えています。 岡山県で1日までに期日前投票を済ませた人は6万2793人です。前回の衆院選の同じ期間と比べて0.74倍、2万2508人減りました。 岡山県選管によりますと「選挙日程の関係で投票所入場券が有権者にいきわたっていないことが理由の一つに考えられ