NiziU 9人組ガールズグループNiziU(ニジュー)が２日、2026年初めて放つ作品2nd EP『Too Bad』を4月1日にリリースすることを発表した。 本作は2024年7月にリリースされた『RISE UP』から約1年9ヶ月ぶりとなるEPとなり、リリースの情報とともに最新ビジュアルも公開。白い衣装をまといNiziUにしか放つことができない透明感溢れるビジュアル。 タイトル曲「Too Bad」は、受け身の“いい子”だった自分から一歩踏み出し