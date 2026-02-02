見上愛と上坂樹里がダブルヒロイン務める2026年前期放送の連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合）より、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛、玄理、伊勢志摩の出演が発表された。生田、菊池、中井、木越、原嶋は初の連続テレビ小説出演となる。また、本作に出演する研ナオコが語りを担当することも明らかとなった。【写真】菊池亜希子ら、主人公2人が通う看護婦養成所の同窓生や先生キャスト陣本作は、文明開化