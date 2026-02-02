巨人の春季キャンプは２日目。スポーツ報知評論家の高橋由伸氏が、主軸の期待がかかる外国人野手２人に注目した。＊＊＊＊＊＊屋外で打つにはちょうどいい気候になった。フリー打撃にダルベックが出てくると、まず体の大きさにビックリした。「どっしり」と表現すればいいのか、キャベッジが細く映る。初日に国際スカウトのミンチーが「彼はパワーがすごいよ」と教えてくれたが、それを証明するようなボディーだった