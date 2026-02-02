巨人の石田充冴投手（１９）が２日、宮崎・都城で行われている巨人３軍の春季キャンプで初めてブルペン入りした。午前の練習を終えナインを激励しに訪れた中畑清ＯＢ会長と真っ先に目が合い「自分の特徴は？」と問われた石田は、「僕の特徴はストレートの変化がある。足腰の弱さがあるから、今は高めしか投げられない」と回答。再び中畑会長から質問を促された手を挙げた番号０９０は「野球で成功している人は？」と問うと「