女優の市川由衣が２日、都内で短編主演映画「柊吾のこと」（犬童一利監督）の特別上映会に登壇した。不登校の９歳の息子・柊吾を抱えるスーパーマーケット勤務の母・秋帆（市川）の葛藤と、家族の再生を描く。市川は、本作の出演理由について「この映画によって救われたり、今日をがんばれたりする人がいるんじゃないかと思って参加しました」と告白。「大人、子ども限らず今を頑張っている全ての人にみて欲しい」と呼びかけ