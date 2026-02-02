ロッテの新キャプテンに就任したネフタリ・ソト内野手（３６）からの「ソトキャプテンからの言葉」と題された文章が２日、宮崎・都城キャンプのロッカーなどに張られた。球団が公開した全文（原文ママ）は以下の通り。ソトキャプテンからの言葉今日から、はっきりと理解すべき事があります。一人じゃ絶対、優勝なんてできません。チーム全員が方向を向いて、勝利が見えてきます。俺たちには才能も、経験も、やる気だってあります